Lo registra la policía

Leonardo DiCaprio fue detenido y registrado por la policía española hace unas semanas a la salida de una exclusiva fiesta privada sin siquiera saber quién era.

De acuerdo con el Daily Mail, las imágenes grabadas son de principios de mes y muestran al ganador del Óscar, de 50 años, en la calle junto a su novia, la modelo italiana de 27 años, Vittoria Ceretti, y un pequeño grupo de amigos.

En los clips se puede ver a los agentes inspeccionando el contenido de los bolsillos de DiCaprio como parte de un control de seguridad rutinario en Ibiza.

Testigos presenciales declararon al Daily Mail que la estrella de Hollywood tuvo que acatar como todos las instrucciones de la policía, quienes posteriormente le pidieron su identificación.