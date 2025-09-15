Emiliano Aguilar lanza canción de su abuelo

Este 15 de septiembre, Emiliano Aguilar cantará por primera vez "Lamberto Quintero", una de las canciones más entrañables de su abuelo don Antonio, en honor a su recuerdo. Se trata de su debut público en el regional mexicano, el cual tendrá lugar sólo unas horas después de la confrontación que protagonizó con Leonardo, su hermano menor.

Leonardo Aguilar ofreció un show Phoenix Rising FC Stadium, en Arizona (EU), este domingo, en el que hizo un comentario alusivo al más reciente malentendido que la familia sostuvo con su hermano Emiliano, en donde hasta el perro de su padre, "el Gordo", estuvo involucrado.

"Les voy a cantar un rap, ¿están listos?", dijo el joven cantante, generando la risa de algunos de los presentes.

Y prosiguió:

"No, no se confundan, yo no soy ese Aguilar y, que quede claro, por favor -ojalá esto se viralice-, yo lo adoro y lo amo con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito, de verdad se los juro, los mitoteros son los medios de comunicación, nosotros no, nosotros somos familia".

Y aunque expresó que siente gran estima por su hermano mayor, Emiliano no tomó a bien los dichos de Leonardo y le envió un mensaje, a través de sus redes sociales, en el cual sonaba sumamente inconforme.

"Bájale de huev*s, carnal, ya vi lo que dijiste, enfrente de todos, bájale de huev*s, pend*jo, ya sabes qué pedo conmigo, yo no estoy jugando carnal", dijo.

También pidió a sus seguidores que no se fiaran de que Leonardo había dicho que lo quería, pues se trataba de la misma persona que había usado al perro de la familia para hacer un meme sobre él, días antes.

"Para todos los que dicen que me quiere, acuérdense que es la misma persona que subió la foto del perro, yo conozco cuando lo hace de burla o sincero, es mi hermano", recalcó.

Pero la verdad novedad tiene que ver con que, este lunes, Emiliano cantará por vez primera "Lamberto Quintero", canción original de don Antonio Aguilar, la cual se decidió a grabar, luego de la insistencia de sus fans de que interprera algún tema de conocido como "el Charro de México".

Así lo dio a conocer ayer, durante la invitación que la banda La Inolvidable le hizo de subir al escenario, en la fiesta patria organizada en el Campo de Fútbol Santa Cruz del Valle, en Guadalajara, Jalisco.

"Vive México, a la verg*, aquí estamos, nada más les quería comentar que mucha gente me ha estado pidiendo que cante la de ´Lamberto Quintero´, una canción de mi abuelo, de mis favoritas de mi abuelo, la acabamos de grabar, ya tenemos el video, ya tenemos la rola, el estilo de antes", detalló.

"Ahorita, y desgraciadamente, una disculpa, no se las puedo cantar, pero se la vamos a cantar el 15 de este mes, va a estar algo chido".

Este día, Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar se presentarán el grito de independencia en el Centro Histórico de Guadalajara, ciudad en que, al menos, anoche, se encontraba el propio Emiliano.