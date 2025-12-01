Famosos célibes

Si hay alguien que ha hecho suspirar a las mujeres y no precisamente por sus canciones, ese es Lenny Kravitz, quien con su imagen de chico malo y sexy sigue siendo atractivo a sus 60 años, pero el cantante ha sorprendido a sus seguidores al revelar que desde hace casi una década es célibe, algo que lo ha ayudado a mantenerse en perfectas condiciones física y emocionalmente.

Pero hay otros que han seguido su ejemplo en esta práctica, como el actor, productor y activista tamaulipeco Eduardo Verástegui, quien se ha convertido en un férreo defensor de la religión católica, que entre sus principios tiene la castidad, algo que él ha practicado a lo largo de dos décadas y ha asegurado que nunca se había sentido tan bien.

"Muchas veces me decían_ ´-Oye, Eduardo, pero es que esto no es sano, la castidad no es sana porque el sexo es una necesidad física´ y no es una necesidad física, ahí sí nos equivocamos, yo no he conocido jamás a alguien que haya muerto por la abstinencia", dijo hace cinco años en una entrevista para "Ventaneando".

Quién no recuerda al excéntrico jugador de fútbol americano Latrell, de la película "¿Dónde están las rubias?" (2004), el cual fue interpretado por el actor Terry Crews. El reveló en 2014 su adicción por la pornografía, algo que le había traído problemas en su vida personal y que lo llevó casi al divorcio, es por eso que como parte de su rehabilitación estuvo el celibato, el cual comenzó con 30 días; incluso ha declarado que su esposa Rebecca King Crews y él han practicado la abstinencia por 90 días y han terminado más enamorados que nunca.

Drew Barrymore en su juventud fue una de las chicas malas de Hollywood, pero después de pasar por años de excesos y rehabilitación, ya que luchó con su alcoholismo desde que era una niña, comenzó a llevar una vida más tranquila incluyendo la parte sexual, la cual después de su divorcio en 2016 se ha reducido al celibato, un estado que le ha traído comodidad a la protagonista de películas como "Los Ángeles de Charlie" y "Jamás Besada".

"A ver, yo misma lo he probado todo. He hecho de todo y por eso ahora mismo soy tan aburrida...", dijo la actriz en 2022 en su podcast "The Drew Barrymore Show".

Sus relaciones con las mujeres se habían convertido sólo en una cuestión física para Orlando Bloom, algo que ya no le gustó al actor de "Piratas del Caribe", así que tomó la recomendación de un amigo que le sugirió que practicara el celibato, según explicó a "The Sunday Times" en 2020, logrando que él se sintiera mejor y decidiera seguir con esta restricción.

"Iba a hacer tres meses de abstinencia, pero me estaba gustando mucho la manera en la que me relacionaba con las mujeres y con mi lado femenino", dijo Bloom en su momento.

Antes de casarse con Hailey Baldwin el cantante Justin Bieber pasó por una etapa de desenfreno, él mismo compartió durante una entrevista con "Vogue" en 2019, que había tomado el sexo como una manera de sentirse bien, pero algo comenzó a incomodarlo y decidió optar por el celibato.

"A veces la gente tiene sexo porque no se sienten suficientemente bien. Las mujeres lo hacen y los hombres también. Yo quería redirigirme a Dios de esa manera porque sentí que era la manera de mejorar cómo estaba mi alma", dijo Justin, quien guardó abstinencia incluso cuando ya tenía una relación con Hailey.