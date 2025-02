A la cantada, nieto de ´Chente´

Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández, presenta "Para Ti", su primer EP con el que buscará seguir el legado musical de su familia.

En conferencia de prensa, el hijo de Vicente Fernández Jr. dijo que quiso esperar a estar listo para lanzarse como cantante.

"El reto más grande que tuve al hacer este proyecto fue pararme y meterme a un estudio a grabarlo; siempre he dicho que no es lo más fácil grabar cuando tus familiares han hecho cosas increíbles y legendarias en la música.

Siento la responsabilidad de ser Fernández; mucha gente piensa que el apellido te abre muchas puertas y, sí, es un honor y una bendición, pero también un compromiso enorme. Por eso quise esperarme cuando fuera mi momento para presentar mi proyecto, y estoy orgulloso", dijo.

El cantante, de 28 años, aseguró que su abuelo le enseñó el valor del trabajo duro y quiso honrarlo incluyendo un cover del tema "Estos Celos". El material cuenta con seis temas, ya disponibles en plataformas digitales.

"Mi abuelo siempre supo que quería cantar, me decía que tenía que trabajar, buscar mis propios métodos, me apoyaba. Me esperé tanto para que este fuera un proyecto donde yo pudiera conectar con las canciones, con las letras y los sonidos. Mi intención con eso es que la gente conecte conmigo y que se sientan mejor escuchando mi música", resaltó.

Fernández dijo que no existe rivalidad entre los demás miembros de la dinastía, como sus primos Alex y Camila Fernández, hijos de su tío Alejandro Fernández, y no se cierra a la posibilidad de colaborar con ellos en un futuro.

"Yo a todos mis familiares los respeto y quiero mucho; el chiste es que nos vaya bien a todos, el sol sale para todos. Tengo suficiente competencia cada día en la mañana que me veo en el espejo.

Le abro puerta a todos los que quieran trabajar conmigo. Sería un sueño hecho realidad poder abrir un concierto para mi tío", expresó.