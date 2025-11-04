Fue abusado por un sacerdote

El legado de Juan Gabriel se mantiene más latente que nunca, especialmente luego del estreno del documental "Debo, puedo y quiero", en el que, además de compartir ciertos aspectos de su carrera, también se abordan momentos que marcaron su vida.

Por ejemplo, se comparten algunos de las experiencias más complicadas en la vida de Alberto Aguilera Valadez, como la historia de que, cuando tenía 13 años, un sacerdote abusó de él, como lo revela el periodista Alejandro Brito en un comentario sobre el estreno.

"Si ves su declaración, se puede apreciar la difícil y solitaria infancia que tuvo, sin ninguna orientación ni apoyo familiar, ya que no tenía un hogar bien integrado. A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él", comentó.

La confesión sobre ese momento en la vida de Juan Gabriel ocurre en el primer capítulo del documental, no obstante, la ambiciosa producción cuenta con cuatro capítulos, en donde se narran las contradicciones, retos y ambiciones que enfrentó el "Divo de Juárez" a lo largo de su carrera musical.