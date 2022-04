Le roban a Silvia Pinal sus ¡joyas falsas!

"Es absurdo lo que sucedió, porque la enfermera que se quedó en la casa mandaba mensajes a la que vino con nosotros, diciéndole que un tal Alejandro le pedía que entregara unas joyas para supuestamente pagar una deuda que teníamos", comentó.

"Le dije que no hiciera caso de nada y que no contestara nada.Pero ella 'muy ingenuamente', sacó las joyas de bisuteria de unas cajas de Swarovski, de Coach, vació las cajitas y se las llevó a la persona a un lugar cerca de la casa. No se llevaron nada de valor, porque las joyas de valor están en el banco", describió la actriz.

El caso, que ya está a cargo de las autoridades correspondientes, llegó a la policía cuando la enfermera de alrededor de 30 años, regresó a la residencia, a petición del supuesto ladrón o extorsionador, porque le dijo que el botín no era suficiente.

"Le dijo que no era suficiente, y como no tenía llaves, la enfermera pidió un cerrajero. Efigenia (Ramos, asistente de Pinal) pidió asistencia de los uniformados de la zona y fue que llegaron cuando intentaban ingresar nuevamente a la casa", detalló la actriz de Doña Flor y sus Tres Maridos y 3 Familias.

La hija de la estrella de los filmes El Ángel Exterminador y María Isabel, aceptó que tanto el equipo de enfermeras como otras personas cercanas al caso están bajo sospecha de este ingenuo intento de robo que no significó ni violencia ni amenaza.

"(La enfermera) ya es una señora de 30 y tantos años y no está como para que la engañen así. Ni modo que no sepa de todo este tipo de llamadas para extorsionar por dinero. Todas (las enfermeras) están bajo sospecha. Tanto ella como el cerrajero están detenidos", comentó Pasquel.

Aunque circularon rumores de que hubo abuso de fuerza, y que forzaron la caja fuerte, Sylvia Pasquel lo negó por completo y dijo que su madre no se enteró del suceso en el momento.