Fan le deposita

Por medio de Facebook, la cuenta de nombre Arlette Onofre relató cómo fue que el dinero llegó a manos de la influencer.

"Era fan de Yeri Mua, y digo era porque ya no me agrada, me molestó todo lo que le hizo al Paponas (exnovio). Entonces, cuando ella andaba para Reina del Carnaval (de Veracruz), por fanatismo le mandé dinero, como quien dice, votos, porque ella puso que un peso eran votos", explicó.