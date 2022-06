Le coqueteaba

Al parecer el contacto entre Cortez y Piqué, según expone la conejita de Playboy, se dio a través de Sandro Rosell, ex presidente del Club Barcelona.

"Yo era amiga del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", dijo la brasileña para El Diario.

La modelo decidió romper el silencio porque considera que la cantante no se merece nada de lo que está pasando.

"Nunca había dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí", aseguró la Miss BumBum.

Fue él quien me mandó (mensaje) más directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. @Shakira no se merecía esto.