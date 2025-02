Se reinventa: ¡Está de regreso!

Después de varios años de mantenerse fuera de los estudios de grabación debido a la incertidumbre sobre cómo llevar su música de manera eficaz al público, Laureano Brizuela, conocido como el "Ángel del Rock", se encuentra de regreso con canciones nuevas.

El cantante, famoso por éxitos como "Sueños Compartidos" y "Amándote", se encuentra actualmente en Argentina trabajando en un EP que espera lanzar en los próximos meses, con la ambición de que su música sea reconocida y considerada para premios, como el Grammy.

Si bien tiene un repertorio con temas clásicos, el argentino valora la oportunidad de buscar reinventarse, por lo que quiere grabar varias canciones y así compartirlas a través de, al menos, dos EP que demuestran que la mejor camada musical fue la ochentera.

ALISTA TODO

"Sé que mi público espera siempre, de alguna manera, que le diga algo inteligente y se los agradezco, porque es un síntoma de respeto. Considero que a la gente que me sigue les gustan las cosas inteligentes. Hablo con desinterés de mucha de la música que ha habido en los últimos tiempos porque es desechable, no hay inteligencia.

(El disco que viene) No es de temas que hayan sido populares o expuestos masivamente en todas las redes, y es momento de hacerlo. Hay un tema que se llama ´Dónde Van los Sueños Rotos´, el más antiguo que tengo guardado, lo estoy rehaciendo porque lo estoy haciendo mejor. También es la primera vez que hago un blues, y me encantó", adelantó el cantante, en encuentro virtual desde Buenos Aires.

A Brizuela le parece cuestionable la forma de trabajar de las compañías disqueras en la actualidad, que apoyan una vorágine de oferta y no le dan continuidad a las propuestas.

Pese a ello, el músico, de 75 años, ha decidido no sumarse y elaborar su nuevo material a su tiempo.

DEMASIADA OFRERTA

El músico recordó que antes, para determinar qué sería un sencillo, había reuniones largas donde el artista exponía su propuesta y se dialogaba largamente con ejecutivos, lo que permitía que las decisiones que tomaban fueran más razonadas.

"No hay forma de crear generaciones nuevas de gente emblemática de verdad, hay demasiada oferta. He estado publicando tímidamente, ahora sí me estoy abocando con gente que me está apoyando.

Me agrada la idea de que el sencillo haya vuelto, porque yo nací con el sencillo en los 70, era la manera de proyectar un álbum. Nos hemos enviciado y después sacábamos un álbum de 40 canciones del que después se perdían todas. El compositor debe cuidar más su producción, que las compañías no sean tan avorazadas", opinó.

INNOVAR CLÁSICOS

A la par que crea temas nuevos, Brizuela está interesado en darles toques novedosos a sus clásicos, algo que desarrolla en conciertos en directo, como el que ofrecerá en La Maraka el 8 de febrero.