Presume foto con ´La Vero´

Laura Zapata sorprendió a sus seguidores con un reencuentro que muchos esperaban, pero pocos creían posible: el de Dulcina y Rosa Salvaje, personajes que interpretaron ella y Verónica Castro en la icónica telenovela.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una imagen junto a la madre del "Gallito feliz", esto como parte de los festejos por su cumpleaños:

"Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. Mucha vida, mi querida Verónica", escribió.

En la fotografía aparecen en una aparente reunión y visiblemente contentas de volver a encontrarse después de tantos años. Mientras Zapata luce un look mucho más formal, a "La Vero" se le puede ver con un atuendo natural, y presumiendo sus canas.

El gesto no pasó desapercibido para los fans; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el exceso de filtros que se usaron en la publicación; incluso, generaron algunas críticas.