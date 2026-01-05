No cierra la puerta al amor

El 2025 fue un año de intenso trabajo para la actriz Laura Flores, marcado por su participación en una serie, una telenovela y nuevos proyectos musicales. Sin embargo, también enfrentó un momento amargo tras su ruptura con el periodista Lalo Salazar, una relación en la que se le veía profundamente enamorada.

Al hacer un balance de lo vivido durante el año, la actriz y cantante se sinceró sobre su vida personal y habló de su disposición para volver a enamorarse en 2026. "Sí, hoy no, pero claro que sí. Yo estoy viva y tengo mi corazón y mis sentimientos", expresó en una entrevista con Sale el Sol.

NO QUIERE ESTAR SOLA

La intérprete de "Te felicito" aclaró que no desea estar sola, pero tampoco quiere estar "mal acompañada". Además, compartió que atraviesa un momento de gratitud, pues considera que recibió muchas bendiciones y siente que la vida le sonríe. "Me sonríe a mí, le sonríe a Lalo y que nos sonría a todos", comentó.

Actualmente, Lalo Salazar mantiene una nueva relación sentimental. Mientras tanto, Flores se encuentra enfocada en su carrera y en su familia, ya que recientemente logró adquirir una casa cerca de Orlando, Florida, para estar más cerca de la universidad donde estudian sus hijos.

UNA RELACIÓN INTENSA

Laura Flores y Lalo Salazar se conocieron en el año 2000 durante una emisión del programa "Hoy", encuentro que derivó en una amistad. A principios de 2025, la actriz acudió como invitada al programa "Despierta", donde el periodista es conductor, y fue entonces cuando iniciaron una relación sentimental.

El romance se hizo público a finales de febrero y duró casi cuatro meses. Durante ese tiempo, la pareja compartía fotografías de sus momentos felices en redes sociales. No obstante, el final de la relación fue especialmente difícil para Laura.

ESPECULACIONES

Tras la ruptura, surgieron diversas especulaciones sobre los motivos de la separación, desde una supuesta propuesta de matrimonio por parte de la actriz hasta desacuerdos relacionados con la compra de un departamento. Fue el 9 de junio cuando Laura emitió un comunicado anunciando el fin del noviazgo.

Posteriormente, en una entrevista con "De primera" mano, la actriz reveló que desconocía con certeza la razón de la ruptura, aunque considera que pudo estar relacionada con un episodio de salud que atravesó. Explicó que padece ataques de hipoglucemia, una condición que provoca una baja repentina de azúcar en la sangre.