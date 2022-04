Laura Bozzo regresa a TV con nuevo show

"Que pase Laura" es el nombre de la nueva producción que se diferencia del de la primera década de los 2000 porque ahora la "Señorita Laura", cómo es conocida, visitará las casas de las personas afectadas que expongan sus casos en un programa donde ella promete ayudarlos legalmente. Con este regreso, Bozzo asegura que deja atrás la etapa de depresión que enfrentó mientras estuvo escondida por tres meses para no ser aprehendida por problemas con el fisco mexicano.

"No sirvo para descansar, quiero estar activa. En esos tres meses los abogados apelaron y sustentaron que no era capaz de estar en prisión porque tengo fuertes problemas de depresión", dijo Bozzo en conferencia de prensa. "En el momento que entro al aire, no sé qué es la palabra depresión", agregó. La peruana aclaró que ahora son sus abogados los únicos que se encargan de su situación legal en México, pero que tras saldar su deuda con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ya no tiene ningún pendiente económico, además de que está arreglando su situación para volver a viajar a Estados Unidos.

"He vivido los últimos años una situación muy dramática en todos los sentidos. He pasado por momentos muy dolorosos para mí, el programa es una forma de sacar mi energía porque estar encerrada fue horrible por los problemas que tuve con el SAT; nunca he tenido ese tipo de problemas, pero aquí (México) di poderes a personas que no tenía que dar, por allá de 2012, y eso me trajo consecuencias", señaló.

Con su regreso a la televisión, además de olvidar el mal momento que vivió, pretende crear conciencia en la sociedad de que es importante que los padres estén al tanto de sus hijos y brindar apoyo y fortaleza a mujeres en situación de violencia y abuso. El programa se estrenará el lunes 18 de abril a las 17:30 por Imagen Televisión.

"Lo que vamos a generar en el programa es exigir educación, que una mujer tiene que estudiar para defenderse de estos desagraciados; va a concientizar a los padres que entiendan que lo primero para que no te maltraten es abastecerse sola, nunca dependo de nadie y así les enseñé a mis hijas y eso es lo que tenemos que rescatar".