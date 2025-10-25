Latin Lover cumple 58: el héroe del ring que llegó a los Oscar

Con el tema de "Las Mañanitas" y soplando la velita de un pastel casero, fue como Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido como Latin Lover, celebró la mañana de este sábado su cumpleaños número 58, una edad que él no teme revelar, ya que llega con salud y trabajo, pero sobre todo realizándose profesional y personalmente.

Es que en plena madurez, Latin Lover se encuentra incursionando en un nuevo ámbito de su carrera, desde hace 10 meses está al frente del podcast "Luchando por tus sueños", en el cual entrevista a figuras destacadas de la lucha libre, y de vez en cuando del mundo del espectáculo, dos ámbitos que han marcado su vida hasta el día de hoy.

¿Cuál es la trayectoria de Latin Lover?

Desde su juventud, Víctor Reséndiz se ha caracterizado por no hacerse pequeño ante los desafíos, y en cada uno siempre ha demostrado que la disciplina y el compromiso son fundamentales para triunfar.

El luchador y bailarín nació el 25 de octubre de 1967 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde temprana edad, el deporte estuvo presente en su vida, debido a que su padre practicaba béisbol y desde pequeño lo encaminó a este deporte, el cual no conquistó del todo su corazón.

Fue a la edad de 13 años que descubrió que lo de él era el baile y el gimnasio, este último le ayudó a forjar el poderoso físico que posee hasta el día de hoy. Trabajando como instructor en un gym de su ciudad, un día fue descubierto por un empresario de lucha libre, Carlos Elizondo, que lo invitó a probar en el circuito local, ya que su cuerpo le daba esa imagen que necesitaba proyectar en el ring.

Es así que después de entrenar medio año, Víctor hace su debut en el cuadrilátero de la Arena Solidaridad bajo el nombre de Latin Lover, en ese entonces era un luchador enmascarado, y se enfrentó a Comando Ruso, Hijo del Solitario y Butcher. Este fue el inicio de una larga carrera en la lucha libre, donde estuvo pasando de una empresa a otra, del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) a Lucha Libre AAA y a World Wrestling Entertainment (WWE) en un evento.

Después de varias lesiones, entre en el hombro y las rodillas, Latin Lover decidió decir adiós de manera definitiva a la lucha libre, de esto hace casi una década y en 2020, después de la muerte de La Parka, explicó el porqué de su decisión.

"Los luchadores de mi generación, al día de hoy están muy muy lastimados, de repente todavía promotores me llaman para luchar, pero de verdad debes de aprender a decir: hasta aquí... me retiré, para no acabar muerto, yo dejé ese trabajo porque la única manera que yo podía estar en casa era estando lastimado".

¿Qué otros proyectos ha realizado Latin Lover?

Pero el mundo del espectáculo le abrió sus puertas en 2005, cuando se coronó como campeón del reality "Bailando por un sueño", al lado de su esposa Mariana Vallejo, con quien lleva 32 años de casado. A este programa le siguieron otros como "Muévete al lado" de Maribel Guardia y Juan José Ulloa, el cual estuvo al aire todos los sábados de 2006 a 2010, aquí dio sus primeros pasos como conductor; pero el productor Juan Osorio le dio su primera oportunidad como actor, en la telenovela "Velo de Novia" (2003).

Las siguientes telenovelas fueron "Por ella soy Eva" (2012), "Mi marido tiene familia" (2017), "Falsa Identidad" (2020), por mencionar algunas. También formó parte del espectáculo "Solo para mujeres", al lado de Sergio Mayer, Poncho de Nigris, David Zepeda, entre otros.

Pero su llegada al cine fue por la puerta grande, al lado de Alfonso Cuarón en la película "Roma" (2018), quien buscaba a un hombre con un físico muy específico, porque tendría que dar vida al legendario Profesor Zovek. Una oportunidad que le llegó en un momento en que tenía tres años sin conseguir trabajo, Latin Lover hizo un casting que convenció y se quedó con el papel. Este personaje le dio la oportunidad de acudir a la ceremonia del Oscar en 2019, con parte del elenco, donde se codeó con estrellas como Julia Roberts, Lady Gaga, Rami Malek, por mencionar algunos.

Latin Lover es el claro ejemplo de que cualquier sueño se puede alcanzar, cuando hay disciplina, preparación y responsabilidad.