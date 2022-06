Las Kardashian celebran el Día del Padre

Scott Disick fue uno de los primeros en inaugurar los festejos del Día del Padre, al compartir una fotografía de su segunda hija, Penelope Scotland, el ex de Kourtney escribió que en compañía de su pequeña de 9 años, todos los días se celebran como si fuera la fecha en que se celebra a los padres.

A su vez, la madre de sus hijos, Koutney Kardashian homenajeó la memoria de su padre Robert, fallecido hace 19 años, por cáncer en el esófago. La mayor de las hijas del abogado de origen armenio compartió una foto de lo que pareciera ser una graduación escolar, pues sostiene en una de sus manos un folder negro con documentos, mientras que su padre carga una cámara fotográfica con la que seguramente filmó el evento de su primogénita que, en la actualidad, tiene 43 años. Kim también recordó a su padre y expresó que sus cuatro hijos le habían hecho una gran idea para que se celebrara con él, pese a que ahora se encuentre en el cielo.

La más benevolente y con más amor que dar fue la matriarca de la familia, Kris Jenner, quien dio crédito a cada uno de los padres de la familia Kardashian, sin importar si sus hijas atraviesan una lucha legal o problemas todavía sin resolver, con decirles que hasta Travis Barker -con quien Kourtney no comparte hijos- fue incluido en la lista de la dedicatoria que compartió, a propósito de la fecha, demostrando así que ya lo considera parte de la familia, un Kardashian más.

Y si bien, Kris reconoció la fortuna que tenía como abuela de que sus nietas y nietos tengan tan increíbles papás, así como aplaudió también a los dos padres de sus hijas, Robert y a Caitlyn –con quien sostuvo una relación cuando aún se reconocía bajo en nombre de Bruce-, hizo una mención muy especial, en la que expresó el gran orgullo que sentía por Robert, su único hijo hombre, al ser testigo de la gran conexión que le une a Dream, la hija que comparte con la modelo Blac Chyna.

Caitlyn Jenner además compartió una historia en el que mostraba el obsequio que recibió por parte de su hija menor, Kylie que lo sorprendió con un arreglo de rosas blancas, pero no fue la única que la recordó en este día, sino que Kim también le hizo llegar un arreglo floral para recordarle que lo ama, sin importar que no sea su padre biológico, pues se comportó como tal desde que se casó con su madre Kriss, en 1999, demostrando que para él no había ninguna distinción entre las hijas biológicas y las adoptivas.

Pero Kylie también se tomó el tiempo para celebrar al padre de sus dos hijos, Stormi y Wolf, Travis Scott, donde se le ve recostado junto a los pequeños comiendo una sopa instantánea. En la descripción de la fotografía, la más joven de la familia Kardashian Jenner escribió "Feliz día del Padre, papi. Te amamos".

Pese a toda la controversia que rodea la separación de Kim y Kanye, sobre todo desde que la empresaria comenzó una relación con Pete Davidson, la madre de North, Psalm, Chicago y Saint, demostró que aún guarda gran estima por el padre de sus hijos, precisamente por ese hecho, al agradecerle por ser el mejor papá para sus bebés.

Otro de los involucrados fue Travis Barker quien mostró fotografías exclusivas de la tarde que pasó junto a Kourtney para celebrar el día, en un almuerzo de comida china al aire libre. Más tarde, disfrutaron la proyección de la película "El padre de la novia", vista desde una gran pantalla inflable. Además, el hijo más pequeño de Kourtney le escribió una tierna tarjeta, apenas legible, festejandolo como un padre más.