LEGO lanza set de perrito Golden Retriever

La marca danesa de juguetes LEGO anunció el lanzamiento de un nuevo set de construcción de su línea "LEGO Adultos". Una colección de alta gama dirigida a coleccionistas y constructores nostálgicos, caracterizada por su diseño complejo y sofisticado.

El nuevo set está inspirado en un cachorro de Golden Retriever real, pensado en aquellos amantes de la naturaleza y los dueños de animales de compañía. Este tierno cachorro tendrá su propio collar dorado y tendrá diversos detalles como almohadillas en las patas y una lengua removible.

Este precioso set de construcción de "Golden Retriever" estará disponible en la tienda en línea de LEGO a partir del domingo 1 de febrero de 2026. No obstante, en la página oficial de la marca ya se puede hacer la reservación del set armable para apartar tu Golden Retriever.

La figura cuenta con un total de 2 mil 102 piezas y la pieza final es articulable e interactivA: podrá mover la cola, sacar la lengua y doblar las orejas como si fuera real. De acuerdo con la compañía, el set tiene el tamaño y las proporciones de un cachorro de Golden Retriever de verdad.

El adorable modelo tendrá un costo de 3 mil 299 pesos mexicanos. "Este adorable modelo de exposición aportará un precioso toque decorativo con ladrillos a cualquier estancia, desde la oficina hasta el hogar o cualquier otro lugar", detalla la marca.