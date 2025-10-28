A dueto con Björk

Fans de la cantante Rosalía esperan con ansias esta nueva etapa de la artista, quien tras tres años regresa con un nuevo proyecto musical. Recientemente, la cantante lanzó su nueva canción "Berghain", en la que colabora con Björk y el DJ Yves Tumor.

La cantante lanzará su nuevo álbum "LUX" el 7 de noviembre, a través de su nuevo sencillo, escuchamos a Rosalía cantando en alemán. El tema combina tres lenguas: español, inglés y alemán, mostrando la versatilidad y la experimentación sonora que caracterizan a la intérprete.

El nuevo tema "Berghain" forma parte del segundo bloque del álbum, según reveló Rolling Stone, y contará con alrededor de 18 temas originales, convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de Rosalía hasta la fecha.