Ary Tenorio y Panam lanzan tenis inspirados en la cultura japonesa

Panam celebró el lanzamiento de su nueva colaboración con Ary Tenorio en Torikami Café, un espacio que reunió a la influencer, prensa e invitados especiales para presentar oficialmente este modelo edición limitada.

La marca, con más de 60 años de historia, destacó que alianzas como esta refuerzan que "lo bien hecho en México, se sabe hacer" y permiten seguir aprendiendo de nuevas voces creativas.

¿Cuál es la propuesta de Ary Tenorio?

Durante la presentación, Ary nos contó que el punto de partida fue elegir una silueta que cumpliera su requisito principal: comodidad absoluta. "Quería unos tenis para estar mucho tiempo de pie, de esos que te dan ganas de usar todo el día", nos compartió. Después de elegir la base, preguntó qué podía integrarse al interior del calzado para elevar esa sensación. Fue así como eligió el memory elastic, un material que se adapta al paso y ofrece suavidad inmediata al caminar.

¿Qué inspira el diseño de los tenis?

El diseño de los tenis de Ary Tenorio está inspirado en la moda asiática —especialmente la japonesa— una estética que ella ama y que ha explorado, al punto de estar aprendiendo a escribir en katakana. De ahí que en la parte trasera del tenis aparezca su nombre escrito en ese alfabeto; un guiño directo a un tatuaje que ella misma se hizo en Tokio. Los tonos rosa, beige y café claro son sus colores favoritos, y los eligió para crear un diseño suave y lleno de detalles. También buscó integrar muchas texturas para que el modelo tuviera carácter sin perder versatilidad.

¿Qué detalles destacan en la colaboración?

Uno de los elementos más distintivos del modelo de la colaboración de Ary Tenorio y Panam son las agujetas. La influencer quiso que fueran un espacio de personalización, no las típicas agujetas simples, sino cuerdas que combinan grosores, tejidos y materiales. "Me encanta que la gente pueda jugar con ellas y hacer los tenis suyos", explicó.

Un lanzamiento especial para Panam y para Ary. Para Ary, esta colaboración es un logro significativo y emocional. "Me siento muy feliz y honrada", dijo al hablar del proyecto que ya es parte del catálogo de ediciones limitadas de Panam. Con este lanzamiento, la marca reafirma su apuesta por el talento mexicano y por colaboraciones que conectan cultura, diseño y comodidad.