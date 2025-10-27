Lanza video de terror

En vísperas de Halloween y de las tradiciones de Día de Muertos, la influencer Frida Sofía subió un par de videos a sus redes sociales, en los que aparecen personajes de terror, pero también con posibles mensajes indirectos hacia algunos de sus familiares, según la percepción de algunos de sus seguidores.

"No sé si sea muy mal pensada, pero yo vi en esto que estás mandando un mensaje, hasta les vi la cara a cada uno", escribió una usuaria en un corto video hecho con inteligencia artificial en el que detrás de la guapa influencer se ve a Pennywise, payaso de la película "It", y una serie de esqueletos, quienes disfrutan con ella en un parque de diversiones de terror.

En un segundo clip, aparece Sofía recostada en un jardín, cuando de pronto, en un acercamiento, ella abre la boca para dejar salir una tarántula.

"No más falta que también se haga del otro bando, como todas las hijas de las artistas que crecen desubicadas y confundidas y sin atención de los padres o por moda simplemente", agregó otro cibernauta.

Claro, no faltaron los comentarios en los que sus seguidores destacan su belleza: "Awwww te ves preciosa... aquí te pareces mucho a tu abue (la actriz Silvia Pinal)..."

"Nena busca de Jesucristo y apártate de lo demoniaco, que el cuerpo muere, pero el alma permanece; y para condena o para paz eterna, así que ponte las pilas con eso, y no pierdas más tu tiempo", le recomendó otro seguidor a la hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique Guzmán, con quienes sigue distanciada.



