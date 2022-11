Lamenta no haber congelado sus óvulos

El presente le sonríe a Jennifer Aniston, que luce radiante a sus 53 años y sigue embarcada en nuevos proyectos artísticos. Mucho se ha hablado de la actriz desde hace varios años con respecto a su "no maternidad". Lo cierto es que entre especulaciones y rumores, la ex esposa de Brad Pitt confesó por qué no ha tenido hijos.