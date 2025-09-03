Lady Gaga estrena video 'The Dead Dance' en la Isla de las Muñecas

Lady Gaga estrenó este jueves el videoclip de "The Dead Dance", dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, Ciudad de México.

El video muestra a Gaga rodeada de muñecas mientras inicia la llamada "danza de los muertos", despertando a las figuras que se unen al ritmo de la canción.

A la puesta en escena se suman bailarines enmascarados, en una atmósfera donde lo siniestro y lo teatral se entrelazan bajo la visión de Burton.

El lanzamiento coincide con la participación de Gaga en la segunda temporada de Merlina, donde interpreta a Rosaline Rotwood, una profesora con poderes psíquicos.

Los rumores del rodaje comenzaron en julio, cuando una fan compartió imágenes desde Xochimilco, donde se escuchaba la voz de Gaga en plena grabación, acompañada de un fuerte operativo de seguridad.

La confirmación llegó semanas después, durante la Wednesday Graveyard Gala organizada por Spotify y Netflix, donde la "Mother Monster" anunció el sencillo y adelantó detalles de su cameo en la serie de Netflix.

"Lo pasé genial trabajando en la segunda temporada, incluso siendo solo una pequeña parte", dijo Gaga. "Me encantó colaborar con Tim Burton, Jenna y todos los involucrados; fue increíble. Y estoy feliz de confirmar que 'The Dead Dance' ya está aquí".

De acuerdo a Variety, la supervisora musical Jen Malone reveló que el tema fue compuesto especialmente por Lady Gaga para la serie.

"Es una canción completamente nueva, perfecta en todos los sentidos. Justo lo que los fans esperaban", afirmó.