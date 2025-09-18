Imagen de su propia marca

La cantante y compositora Lady Gaga protagonizó en su cuenta de Instagram una atrevida sesión de foto en donde se pinta y baña en pintura color nude para promover su más reciente línea de cosméticos de su marca Haus Labs. De acuerdo con Page Six, la estadounidense, de 39 años, lanzó la firma de maquillaje en 2019, con una gama que ya cuenta con 51 tonos diferentes de base, todos veganos.

Este estreno empresarial llega justo en medio de su gira Mayhem Ball Tour, con entradas agotadas, la cual pisará el Reino Unido a finales de septiembre.

A principios de este mes, Gaga se vio obligada a cancelar un concierto en Miami por una afectación de salud de último momento, por lo que tuvo que ofrecer una emotiva disculpa a sus fans.

Apenas una hora antes de subir al escenario, compartió en sus historias de Instagram que no tenía más remedio que cancelar el concierto, por recomendaciones de sus médicos.

"Durante el ensayo de anoche y mi calentamiento vocal de esta noche, tenía la voz extremadamente cansada y tanto mi médico como mi entrenador vocal me han aconsejado que no salga por el riesgo que supone", escribió Gaga en ese momento.