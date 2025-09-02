Así luce en serie ´Merlina´

Netflix reveló el primer vistazo de Lady Gaga como Rosaline Rotwood, el personaje que interpretará en la segunda parte de la segunda temporada de Merlina (Wednesday).

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming compartió la primera imagen de la cantante y actriz como la misteriosa Rosaline, quien luce piel pálida, cabello rubio y una expresión sombría. Junto a ella aparece "Dedos", el inseparable compañero de Merlina.

"Rosaline es una misteriosa profesora con una reputación que la precede, cuyo destino se verá entrelazado con el de Merlina Addams", adelantó la compañía en un comunicado de prensa.





UN MISTERIO

Aunque su papel exacto sigue siendo un misterio, esta breve descripción ya desató una ola de teorías entre los fans. Algunos creen que Rotwood podría ser la responsable de descubrir los secretos más oscuros de Nevermore, convirtiéndose en la nueva villana del show.

Otros piensan que podría ser una mentora clave para la Merlina de Jenna Ortega, ayudándola a desentrañar los misterios que rodean a su familia y a evitar la trágica muerte de Enid Sinclair.

La segunda parte de la segunda temporada de Merlina, con sus últimos cuatro episodios, llegará a la plataforma de streaming este próximo 3 de septiembre.

Además, se podrá escuchar finalmente la rola "The Dead Dance", compuesta e interpretada por Gaga, quien se inspiró en una ruptura amorosa y habla de cómo el final de una relación puede destruir la esperanza en el amor.