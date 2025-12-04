La Toya Jackson desata comentarios por su delgadez

La Toya Yvonne Jackson, hermana del fallecido Michael Jackson, desató cientos de comentarios en redes después de publicar un video de sí misma en el que luce muy delgada; aunque la cantante de 69 años solo deseaba con su mensaje saludar a sus fans, su aspecto generó alerta y dio de qué hablar en redes.

¿Qué opinan los fans sobre La Toya Jackson?

No es la primera vez que la quinta hija de la familia Jackson genera polémica por su apariencia física, y aunque siempre ha sido una mujer esbelta, su continua baja de peso desde hace unos años inquieta a sus seguidores.

Cuando La Toya era pequeña hizo coros con sus hermanos en The Jackson 5, después inició su carrera en solitario, se separó del grupo familiar y se enfocó en la música soul y urban.

Detalles sobre el video de La Toya Jackson en Instagram

Tras la muerte de Michael, en 2009, La Toya actúa como representante familiar en homenajes y subastas de sus pertenencias; en el más reciente contenido que compartió en Instagram, aparece con un suéter color rojo y un pantalón negro, y acompaña las imágenes con un mensaje:

"¡Cuídense, manténganse sanos y les deseo mucho amor!".

Sus palabras dieron de qué hablar entre los cibernautas, quienes cuestionaron su estado de salud.

"Está muy flaquita". "Tengan cuidado chicos. La gente juzgó a Chadwick Boseman y estaba muy enfermo. ¡No juzgues! Solo reza", se lee.