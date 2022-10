La polémica lo persigue

Ya son 25 años los que han transcurrido luego de la muerte de la princesa de Gales, más conocida como Lady Di. Desde entonces y hasta la actualidad, son millones de personas las que recuerdan a Diana Spencer como una de las integrantes de la realeza con más actitudes humanitarias. Con un perfil que poco encajaba en las costumbres de aquellas épocas, la madre de los príncipes Guillermo y Harry supo conquistar los corazones de muchas personas que veían en ella a una mujer inspiradora.

NADA FÁCIL VIDA REAL

La vida de Lady Di no fue fácil, y su matrimonio con el entonces príncipe Carlos no la hizo más amena. Por el contrario, estuvo llena de tensiones y controversias que no fueron desapercibidas por los medios de comunicación de ese tiempo. Quien ahora es el sucesor de la reina Isabel II, en esos años de noviazgo y matrimonio con Diana sostenía una relación extramarital con Camila Parker.

Muchos años después del divorcio y posterior fallecimiento de Lady Di, Carlos se casó con su amante en 2005 y desde entonces permanecen juntos. Así se los puede ver en sus actos protocolares de la realeza, confirmando el amor y la relación que siempre sostuvieron, a pesar de sus matrimonios con hijos.

Les devuelve títulos a cambio de eliminar algunas partes del documental de Netflix.

¿QUIÉN FUE EL AMANTE DE DIANA?

Pese a su desilusión con un matrimonio frustrado, Lady Di confió en el amor y se dio una nueva oportunidad a escondidas, de la mano de James Hewitt, un profesor de equitación que fue contratado para prestar servicios en el Palacio de Buckingham.

El romance con el instructor estuvo comprendido entre los años 1986 y 1991, y la princesa de Gales fue realmente feliz en ese entonces.

En ese tiempo, Diana Spencer se encontraba con su amante en la casa de la madre del profesor y ella utilizaba el seudónimo de "Julia". Cuando los medios hicieron pública la información del romance, la relación terminó en 1992 y ahí comenzó la decadencia absoluta del matrimonio con el príncipe Carlos, hasta divorciarse en 1996. En una de las entrevistas concedidas por Hewitt, el instructor admitió su parecido con el príncipe Harry, pero desmintió que sea su padre. A pesar de que los medios apuntaban al parecido físico entre ellos, James afirmó para Daily Mail en 2002, que el hijo menor de Lady Di ya caminaba cuando la conoció.

Lady Di con su amor secreto, James Hewitt.

LOS TÍTULOS DE ARCHIE Y LILIBET

Desde que el rey Carlos III ascendió al trono británico, mucho se ha dicho sobre cuál será el nuevo papel de los miembros de la realeza; incluso, los medios de comunicación se preguntan qué pasará ahora con el príncipe Harry y con Meghan Markle.

Aparentemente, el rey Carlos III le pidió al príncipe Harry y a Meghan Markle que vuelvan a trabajar con la familia real británica. Ante esto, el rey prometió darle nuevos títulos a Archie y Lilibet Diana, los hijos de los duques de Sussex. Hablamos de darle "nuevos títulos", ya que cuando Archie y Lilibet Diana nacieron, la reina Isabel II aseguró que los niños no recibirían tratamiento real.

Archie, de 3 años, y Lilibet Diana, de 1, ahora tienen el derecho a ser llamados príncipe y princesa, esto se debe a una regla que estableció el rey Jorge V en 1917.

Sin embargo, el rey Carlos III todavía no ha decidido nada, ya que espera leer las memorias del príncipe Harry y ver el documental de Netflix, para decidir si los pequeños adquieren dichos títulos o no.

LO QUE VIENE

¿Qué ocurrirá con el documental de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle?

Al parecer, desde que Carlos ascendió al trono, el príncipe Harry le ha pedido a Netflix eliminar algunas partes del documental que han estado filmando durante más de un año; sin embargo, los productores del documental quieren conservar la totalidad del contenido.

Todavía no se sabe cuándo se estrenará el documental, pero se espera que tenga mucho impacto en la corona británica.