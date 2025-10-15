Amaia Montero regresa a La oreja de Van Gogh, tras 18 años

Amaia Montero no sólo está de vuelta en la música, sino que lo hace junto a sus compañeros de La oreja de Van Gogh, luego de 18 años, desde que la cantante dejó la alineación para probar suerte como solista: Montero y el grupo español anuncian que su regreso estará marcado por una gira y nueva música.

En un video, publicado en las cuentas oficiales de la banda, Álvaro Fuentes (bajo), Xabier San Martín (teclado), Hartiz Garde (batería), y Amaia anuncian lo que tanto se especulaba, el regreso de La oreja, conformado por todos sus integrantes originales.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos, tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", escribieron.

El mensaje está acompañado de un video en donde se les pueda ver ensayar una canción, hasta ahora, desconocida para sus fanáticos. De hecho, en el post, el grupo confiesa que, hace alrededor de un año, comenzaron a reunirse para revivir no sólo viejos tiempos, sino para crear nueva música y, la magia que lograban al mezclar los sonidos de cada instrumento, hace 30 años, seguía ahí.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras, ha sido un año aquí en San Sebastián (España), nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

Desde que Leire Martínez dejó el grupo, luego de permanecer como su cantante por 16 años (de 2008 al 2024), se especuló que su salida se debía a que La oreja de Van Gogh planeaba reencontrarse con Amaia; en el post la banda reconoce que los rumores eran ciertos.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

El grupo también anunció que el guitarrista Pablo Benegas formará parte del regreso del grupo, al menos no en lo que se refiere a la gira que aprovecharon para anunciar, argumentado que el músico tomó la decisión de tomarse un tiempo para atender su vida personal. Sin embargo, explicaron que seguirá formando parte de la Oreja, aunque no especificaron de qué forma continuará participando.

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros, después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales, hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor".

En los comentarios de la publicación, sus seguidores reconocen que, a pesar de que podrían experimentar emoción por la noticia, es todavía más fuerte el sentimiento de traición que consideran que marca su regreso pues, aunque cuando Leiré salió del grupo reveló que había sido voluntariamente, también confesó que no se sentía cómoda con la poca participación que se le permitía tener en términos de composición e ideas creativas.

Esta situación, en su momento, llevó a las redes sociales a sugerir que los integrantes del grupo trataban de que Martínez saliera del grupo para, de ese modo, poderse reencontrar con Amaia de la forma más discreta posible.

"Me encantaría alegrarme".

"¿Habéis pensando en cambiaros el nombre a ´El beso de Judas´?".

"Un año después... muy elegante todo".

"Así no se hacen las cosas, con respeto siempre".

"Lo bonito que se pudo haber sentido y lo fatal que han hecho las cosas".

"Qué fuerte, cuánta hipocresía junta".