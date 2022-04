La motiva Debanhi a reponer obra

El crimen de Debanhi Susana Escobar, de 18 años, cuyos restos fueron encontrados en una cisterna en el Motel Nueva Castilla el pasado jueves en el municipio de Escobedo, impactó a varias figuras del medio artístico, en particular a Rebecca Jones.

"Debanhi vino a ser como el estandarte de un movimiento que ya lleva muchísimo tiempo y no hemos visto un solo avance. Las leyes cada vez empeoran más para proteger a la mujer en todos los sentidos y la equidad tampoco avanza en ningún aspecto.

"El acoso y todas esas cosas siguen. Las desapariciones, el odio y la saña que existe hacia la mujer por el hecho de ser mujer pueden ser más violentos, eso es lo que más indigna", señaló.

La ola de violencia ha despertado en la actriz de 64 años el deseo de reponer en teatro la obra titulada Rebecca Jones Habla en Defensa de la Mujer, un monólogo que escribió hace 10 años.

ABORDA TEMA DELICADO

"Trata sobre los diferentes tipos de violencia que existen hacia la mujer y en la familia. Justo acabo de colgar una llamada, y decíamos eso, que desafortunadamente es una piedra enorme de mover en México y cada vez se vuelve más grande", comentó. ""El espectáculo lo tendría que actualizar de alguna manera porque me gustaría volver a ponerlo".

La obra nació durante una gira que tuvo en Zacatecas con la puesta Retrato de la Artista Desempleada.

"(En esa ocasión) me vio la gobernadora Amalia García y le impresionó mucho mi trabajo, yo hacía 36 personajes en escena y me invitó a escribir algo para una conferencia para el Día Internacional de la No Violencia.

"Le dije que no era conferencista, pero me interesa muchísimo el tema y le ofrecí escribir una obra que pueda, a través del arte, informar a la gente sobre los tipos de violencia y así fue como nació. La presenté en el DIF y diferentes instituciones de mujeres".

VIOLENCIA DE GÉNERO

La obra, señaló, habla a través de la poesía de la violencia de género.

"Lo que me entristece mucho es que no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado todo: la falta de albergues, de instituciones que protejan a la mujer, la falta de seguridad en las calles.

"Me indigna muchísimo lo que está pasando y hace que me nazca la necesidad de salir a reponer la obra porque cuando la estaba haciendo decía: si a alguna sola mujer le cambia el universo, que sepan que no merecen ser golpeadas, menospreciadas ni juzgadas, ya estamos hartas", declaró Jones.

Algunos famosos como Andrea Legarreta, Rebecca de Alba y Ludwika Paleta, entre otras, se han pronunciado a través de redes sociales y levantaron la voz para pedir justicia por las mujeres violentadas.