Regresa al mundo de la moda

"Si hubiera sabido que los efectos secundarios podrían incluir perder tu sustento, y terminarías tan deprimida que te odiarías a ti misma No habría corrido ese riesgo", relató en la entrevista con Vogue.

"Esos comerciales de CoolSculpting estaban todo el tiempo en CNN, en MSNBC, una y otra vez, y te preguntan: ´¿Te gusta lo que ves en el espejo?´ Me estaban hablando. Se trataba de grasa obstinada en áreas que no se movían. Decía: ´sin tiempo de inactividad, sin cirugía´ Y bebí la poción mágica, porque soy un poco vanidosa. Así que fui por ello, y fracasó", continúo.

Linda Evangelista trató de corregir los resultados del tratamiento al que se había sometido con dos liposucciones, y prendas de compresión. También compartió que se avergonzaba tanto de su cuerpo que dejó de comer y solo bebía agua o a veces ingería una rama de apio o una manzana.

La supermodelo declaró que aún no está bien de su salud mental pues le cuesta mirarse al espejo, así como que alguien toque su cuerpo.

"Extraño mucho mi trabajo, pero honestamente, ¿qué puedo hacer? No va a ser fácil. No me vas a ver en traje de baño, eso seguro. Va a ser difícil encontrar trabajo con cosas que sobresalgan de mí; sin retocar, apretar cosas, pegar cosas, comprimir o engañar", dijo.