Hace dueto con Álex Lora

Se acabó la emoción de ir a buscar el disco de lanzamiento a la tienda de música o de asistir a la firma de autógrafos con el artista. Hoy todo se resume en una descarga: "Se mató la experiencia de la época de oro", lamentó el roquero Laureano Brizuela.

Y aunque el panorama actual es un arma de doble filo, todavía hay exponentes de su generación que buscan dejar huella con su música, "no sólo lanzando sencillos digitales, sino ofreciendo toda una experiencia en sus conciertos".

La charla surge a propósito del lanzamiento del tema "La mitad de un corazón", que interpreta a dueto con Álex Lora, líder de El Tri.

"El público crecía con uno, y en cada canción o disco teníamos el reto de presentar algo mejor, no sólo en la música o en la letra: ¡eso ya murió! Ahora eres un dato, ya no existe la Feria del Disco ni la emoción de salir de un concierto con un álbum nuevo", reflexionó.

Brizuela y Lora se consideran sobrevivientes que aún buscan crear música con alma, como el blues que ahora los une. "Él me dio permiso de hacer con la melodía lo que quisiera, confió en mi visión. Es una fórmula perfecta: su voz rasposa y la mía más melodiosa, dos caras de la misma moneda", concluyó.