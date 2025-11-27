Se burlan de ´Angelita´

El más reciente episodio de La Más Draga, transmitido el pasado lunes, provocó una ola de reacciones en redes sociales debido a la aparición de una marioneta de Ángela Aguilar.

¿Qué ocurrió?

El momento fue protagonizado por la participante Nayla Downs y su marioneta "Angelita", que generó comentarios y burlas, especialmente en la comunidad LGBT+. El formato del episodio incluyó un reto de doblaje con la canción "Qué agonía", tema original de Yuridia y Ángela Aguilar.

La participante Nayla Downs introdujo una marioneta de Ángela Aguilar durante su interpretación. El gesto generó risas en el público del foro y se volvió viral en plataformas como X y TikTok.

¿Cuál fue la reacción de la comunidad?

Las redes sociales de la comunidad LGBT+ concentraron miles de reacciones tras la transmisión del reto de doblaje. "Así se hace una referencia inteligente", escribió un usuario en X sobre el ingenio de Nayla Downs.

Múltiples usuarios coincidieron en que la marioneta cantaba mejor que la propia Aguilar. El capítulo fue un éxito.