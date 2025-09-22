Tendrá su película

La historia de Celso Piña será contada en una película, misma que ya tiene guion, equipo de producción ¡y protagonista!

El productor regiomontano Adán Pérez compartió el proyecto sobre el legendario acordeonista, que con su cumbia colombiana hizo bailar a todo el público.

"Estamos empujando hacer una película, buscando financiamiento. Tenemos un guion, cast, y estamos trabajando con eso y de repente dijimos ´¿por qué no hacemos un video primero?´. Entonces invitamos a Rodrigo Guardiola (Zoé), director del video y amigo nuestro de toda la vida, y así salió la idea de recrear a Celso Piña en un baile de los 80", explicó.

También se pretende hacer un documental basado en su vida, pero de eso darán detalles más adelante, dijo.

El músico, popular por "Cumbia Sobre el Río" y "Como el Viento", falleció el 21 de agosto de 2019 en Monterrey.