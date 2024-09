Defiende a ´La Guzmán´

La cantante Kenny opina acerca de la entrevista de Alejandra Guzmán en que parecía estar en estado de ebriedad. A la rockera no se le hizo ninguna sorpresa, pues aseguró que la cantante siempre ha gustado de tomarse sus copas y, hasta reveló que, juntas, vivieron muchos días de borrachera.

La líder de Kenny y los eléctricos fue abordada por la prensa para cuestionarla acerca de qué opinión le merecía las más recientes declaraciones de Alejandra, en las que la intérprete lucía un poco desorientada y con gran accesibilidad para atender a los micrófonos, como ocurre pocas veces.

Por este motivo y otros signos, como que arrastraba la voz e iba sostenida de la mano de una persona de su equipo, se comenzó a especular que "la Guzmán" se había tomado unos tragos en el vuelo que traería de regreso a la Ciudad de México.

NO ES NOVEDAD

Pero, para Kenny está no es ninguna novedad, pues recordó que, desde la época en que Ale se volvió su corista y forjaron una gran amistad, solía enfiestarse de más.

"¿Un poco?, estaba bien borracha, wey... sí la vi, me la mandaron (la entrevista), toda su vida ha sido borracha, no es nada bajo el Sol, ¿cuál es el problema?", dijo entre risas.

Además, la cantante se mostró despreocupada de que Alejandra se moleste con ella por hacer comentarios como el anterior, pues aseguró que hace muchos años dejó de interesarle lo que la cantante de "Reina de corazones" piensa.

"Me vale madres si se enoja, no tengo relación de amistad con ella, (la relación quedó fracturada) porque ella no quiere (hablar), jamás me peleé con ella", destaco.

SIN ENOJO

De acuerdo con Kenny, la "Guzmán" no tendría motivos para estar enojada con ella porque, en realidad, nunca hubo un detonante que acabara con su amistad.

"Nunca pasó nada, te lo juro por Dios; creo que a ella no le gustaba que la gente dijera que yo era la reina del rock, porque ella se agenció ese nombre, pero las reinas somos las más viejas, yo tengo más años en el rock y soy más vieja que ella", destacó.

No obstante, la rockera afirma que recuerda con cariño a la hija de Silvia Pinal, pues hasta confesó que, cuando se emborrachaban juntas, hablaban de hombres y las relaciones sexuales que habían sostenido con ellos.

"Le tengo un cariño especial, yo la hice, wey... es mi hijita rockera, yo la quiero, no soy rencorosa, la sigo amando y la seguiré amando hasta que se muera", precisó.