Las redes no perdonan

El pasado domingo 14 de diciembre se vivió una de las noches más decisivas dentro de "La Granja VIP", hasta el momento, y es que a un paso de la gran final de esta primera temporada, alguien tuvo que despedirse del premio de 2 millones de pesos.

Desde el inicio de esta novena semana, que llegó a su fin anoche con la eliminación de uno de los granjeros, cada acción se ha vuelto crucial en el juego. Luego de la Asamblea de nominaciones, el duelo por la salvación y la Traición, los nominados de la semifinal eran Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y César Doroteo.

Tras el anuncio de que Eleazar Gómez regresaba a la casa y quedaba con su lugar garantizado en la décima semana, los nervios y la presión entre Teo y Sergio aumentaron; sin embargo, la noche finalizó con la eliminación del joven actor y cantante mexicano.

En la clásica costumbre de las y los usuarios, la noche del domingo, en la semifinal de La Granja VIP, dejó una ola de memes en redes sociales, mediante los cuales los internautas expresaron sus reacciones, molestia o emoción a los sucesos ocurridos durante la transmisión del programa.

Los fans y seguidores de Teo celebraron que se convirtió en finalista.

Muchos usuarios reclamaron que la salida de Sergio Mayer Mori fue fraude de la producción y expresaron que el actor se esforzó mucho más que el "team del cacaraqueo".

Otros internautas comentaron que la salida de Sergio "fue culpa de su papá", y expresaron su tristeza, ya que consideraban que el actor sí generaba contenido y era una buena adición al reality.

Otros internautas se burlaron de la polémica que hizo Sergio Mayer mientras su hijo estuvo dentro del reality show.

A pesar de la molestia, hubo usuarios que expresaron que es mejor que Sergio haya salido de esta manera, pues recibirá mucha atención de los medios.

Por último, los internautas también celebraron que Eleazar Gómez se convirtió en uno de los finalistas de la temporada.