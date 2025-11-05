Afirma que los extraterrestres ya están entre nosotros

Alfredo Adame llevó su nivel de plática a otro mundo y es que en La Granja VIP sorprendió a sus compañeros al afirmar que los extraterrestres no solo existen, sino que ya viven entre los seres humanos.

¿Qué ocurrió?

En un momento de la comida con sus compañeros de reality, el DJ Golden Boy habló con firmeza sobre la presencia de seres de otro planeta en la Tierra. "Yo te puedo garantizar que los alienígenas existen", dijo enfático, lo que captó la atención de los demás integrantes del programa.

Adame explicó que los seres extraterrestres a los que se refería son de color gris, tal como se han representado en documentales y teorías difundidas por especialistas.

¿Cuál fue la respuesta de los compañeros?

Aunque uno de sus compañeros incluso le dio la razón, Kim Shantal le preguntó al actor específicamente dónde se encontraban, pero él no ofreció una respuesta contundente.