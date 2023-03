10 momentos que marcaron la ceremonia del Óscar 2023

CIUDAD DE MÉXICO

La ceremonia de los premios Óscar 2023 se caracterizó por no contar con algún incidente, y así fue remarcado con un polémico conteo hecho por Jimmy Kimmel.

Este domingo 12 de marzo se celebró la ceremonia número 95 de los premios Óscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), donde la cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se coronó con el máximo galardón: la estatuilla a Mejor Película.

Con una ceremonia sin problemas, a comparación de años anteriores como la bofetada de Will Smith contra Chris Rock, o como la histórica equivocación del premio a Mejor Película para Moonlight, después de haber entregado el premio al equipo de La La Land.

Este 2023, la gala arrancó con una alfombra color champagne, dando paso a una renovación en el paso de las estrellas previo a la entrega de premios.

Los números musicales no faltaron, pues cantantes de talla internacional se encargaron de exponer su talento frente al público de Hollywood.

Estos son 10 de los momentos que marcaron la ceremonia de los Óscar 2023.

10. El discurso de Jimmy Kimmel

El conductor de la noche, Jimmy Kimmel hizo una entrada al estilo Top Gun: Maverick para dar inicio con su monólogo, en el cual realizó bromas sobre los atuendos de las estrellas y la presencia de algunos actores que se encontraban en el recinto, entre ellos Nicole Kidman. Además interactuó con Brendan Fraser y Ke Huy Quan, sin denigrar las carreras o trabajos de los presentes mediante los chistes.

9. Guillermo del Toro levanta el Óscar

Guillermo del Toro, el único de los tres proyectos hechos por mexicanos que habían sido nominados este año, se llevó la estatuilla de la categoría Mejor Película Animada por la cinta Pinocho.

La categoría fue presentada por Dwayne Johnson y Emily Blunt. Durante su discurso, el cineasta mexicano habló sobre la importancia de la animación en el mundo del cine. Asimismo, recibió la estatuilla junto a los realizadores Mark Gustafson, Gary Ungar y Alexander Bulkley.

ASÍ LO DIJO

"La animación es cine, no es un género y la animación está lista para que la llevemos al siguiente nivel. Por favor, hagámoslo posible, sigan hablando de la animación"

Guillermo del Toro

8. Jamie Lee Curtis y He Huy Quan rompen en llanto

Los actores del elenco de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan, ganaron las categorías Mejor Actriz y Actor de Reparto y durante sus discursos, después de recibir las estatuillas, no pudieron contener el llanto debido a la emoción de ser acreedores al premio de la Academia.

ASÍ LO DIJO

"Mi viaje empezó en una embarcación. Pasé un año en un campamento para refugiados y de repente estoy aquí. Este es el sueño americano"

Ke Huy Quan

7. Pierden Alfonso Cuarón y 'Bardo' de Iñárritu

Aunque las esperanzas estaban en que el cineasta mexicano ganara el premio Óscar a Mejor Corto Live Action por su participación en la producción de Le Pupille, el premio fue para An Irish Goodbye. Sin embargo, Cuarón no se perdió la oportunidad de estar en la máxima celebración del cine.

Por otro lado, la cinta Bardo: Falsa Crónica de unas Cuántas Verdades perdió la categoría Mejor Fotografía ante la alemana Sin Novedad en el Frente.

6. Suena "This Is a Life" en el escenario de los Óscar

La canción "This Is a Life" de la cinta Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se hizo presente durante un performance en el escenario de los Óscar 2023. Los artistas Son Lux, Mitski y David Byrne hicieron un pequeño recorrido de la película más ganadora de la noche.

5. Retumba el baile con "Naatu Naatu"

El baile viral que desencadenó el tema "Naatu Naatu" de la cinta RRR se desató en el escenario de los Óscar con su presentación en vivo. Cabe resaltar que esta canción le arrebató la estatuilla a las famosas Lady Gaga y Rihanna.

4. El talento de Lady Gaga y Rihanna

Las nominadas al Óscar deslumbraron con su talento en el escenario al interpretar los temas que aportaron a las películas Top Gun: Maverick y Pantera Negra: Wakanda Forever, respectivamente.

Rihanna brilló al cantar "Lift Me Up", mientras que Lady Gaga cantó, sin tanto glamour, "Hold My Hand". Ambas presentaciones eran de lo más esperado de la ceremonia por los usuarios de redes sociales.

3. John Travolta se quiebra al presentar el 'In Memoriam'

El actor John Travolta se quebró al recordar a su amiga y colega Olivia Newton-John en la presentación del número 'In Memoriam', el cual fue musicalizado por el músico Lenny Kravitz.

Por otra parte, el actor mexicano Ignacio López Tarso fue descartado de las remembranzas, aunque fue miembro de la AMPAS, lo cual terminó siendo tema de conversación en las redes sociales.

2. Brendan Fraser y su emotivo triunfo

Brendan Fraser alzó el premio Óscar en la categoría de Mejor Actor, por su participación en La Ballena, la cual le valió una ovación en la gala de la Academia.

Sobre esto, el histrión agradeció el apoyo del público y recibió los aplausos de los asistentes.

ASÍ LO DIJO

"Agradezco a la Academia por este honor, y a nuestro estudio A24 por hacer este filme tan arriesgado. Gracias a todos y cada uno de ustedes, estoy muy agradecido, gracias de verdad"

Brendan Fraser

1. Gran triunfo de 'Todo en Todas Partes'

La película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, cerró con broche de oro la gala de los Óscar 2023 al adjudicarse la estatuilla a Mejor Película. Además, la protagonista de la cinta, Michelle Yeoh, se llevó el título de Mejor Actriz.