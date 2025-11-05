Planean cuarta temporada

Rosa María Noguerón, la mente detrás de "La Casa de los Famosos México", ya piensa en la cuarta temporada del exitoso reality show, mientras al mismo tiempo inician las grabaciones de la segunda temporada de "Muero por Marilú", serie que produce junto a Mara Escalante.

La productora del programa que ha cautivado a los mexicanos desde su primera edición aseguró que, tras tres temporadas, ha aprendido cómo mejorar el contenido, aunque considera que son las celebridades quienes cargan con la verdadera responsabilidad de entretener a la audiencia.

"De todas hemos aprendido, nos gusta la historia; finalmente la escriben los habitantes, nosotros solo ponemos las herramientas. Por eso es tan importante el casting: pensar en quién combina con quién, cómo se podría ir escribiendo la historia de ellos, qué le aporta cada uno a la casa, cuando les llamamos para hacerles la invitación (...)", señaló Noguerón.

Pese a las críticas que han recibido los participantes del reality, la productora considera que deben aprender a leer el hate, pues incluso eso representa una forma de éxito.Al ser cuestionada sobre el impulso que "La Casa de los Famosos México" ha dado a las carreras de influencers como Wendy Guevara, y sobre el supuesto "daño" que puede causar a la industria al dar relevancia a personajes no formados en actuación, Noguerón fue clara al señalar que hay lugar para todos.