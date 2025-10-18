María Antonieta de las Nieves se despide de "La Chilindrina"

Durante 50 años, María Antonieta de las Nieves ha recibido aplausos, ovaciones y el cariño del público que han mantenido viva a "La Chilindrina", incluso en momentos en los que su salud le jugaba en contra. Hoy, la actriz anuncia su despedida del icónico personaje que la convirtió en una figura emblemática de la televisión y de la comedia mexicana.

En una reciente entrevista con Matilde Obregón, de las Nieves declaró que decidió guardar a "La Chili" después de ofrecer diversos espectáculos en Perú este año: "(La Chilindrina) ya se fue. Como estaba yo de entregada en el circo con funciones diarias, ya no".

La actriz mencionó que quizá podría aparecer en promocionales, comerciales o alguna entrevista, pero no continuará con el ritmo intenso que llevaba este año. A sus 75 años, busca disfrutar de la tranquilidad, tomar clases de cocina, retomar la pintura y el baile.

"Estoy en mi casa con mis tres perras viendo mi tele y soy feliz", comentó.

"La Chilindrina" menciona que durante su carrera siempre mantuvo un ritmo maratónico, incluso con hasta cuatro funciones en un solo día.

La serie "El Chavo del 8", creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, se convirtió en una de las más populares de Latinoamérica, y el personaje de la niña rebelde se ganó el corazón del público.

En 2021, María Antonieta fue reconocida por Guinness World Records por poseer la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, dando vida a la hija de "Don Ramón" desde el 20 de junio de 1971.

Desde pequeña, se apasionó por las artes: a los tres años comenzó a estudiar ballet, danza española y tap, y debutó en televisión en el cuento "El pájaro azul" de Enrique Alonso. También realizó doblajes de películas y series, y a los 19 años inició su carrera como comediante. Fue en 1971, al aparecer en "El Chavo del 8" cuando alcanzó la fama.

De las Nieves ahora también planea realizar Meet & Greet con sus fans, manteniendo contacto con el público que la ha acompañado durante décadas.

Problemas de salud de "La Chilindrina"

Este año, la actriz tenía previsto visitar varios países de Latinoamérica con su personaje e incluso reunirse con fanáticos, pero sufrió una crisis de salud en agosto, que incluso le dejó recuerdos borrosos de ese episodio de su travesía por Perú, donde hacía hasta dos funciones por día.

"No me acuerdo cómo me veía. Unas cuantas fotos que he visto, dije 'qué mal estaba' porque llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, no sé de qué ni para qué", relató en la entrevista.