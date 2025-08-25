Kylie Minogue hace vibrar a Guadalajara con su Tension Tour

Ni la lluvia que cayó desde la tarde apagó el ánimo de 7 mil 500 personas que acudieron la noche de este domingo al Auditorio Metropolitano para ver a Kylie Minogue.

La australiana no cantaba en la Ciudad desde mayo de 2011. Catorce años después, el regreso convocó a un público que entró bajo la lluvia, entre paraguas, lentejuelas, abanicos y banderas arcoíris.

La cita formó parte del Tension Tour, gira mundial que este año inició el 15 de febrero en Perth, Australia, para presentar los discos Tension (2023) y Tension II (2024).

A las 20:30 horas, la artista de 57 años apareció en el escenario vestida de naranja para iniciar con "Lights Camera Action", tema incluido en Tension II. Sin dar respiro, encadenó "In Your Eyes" en su versión Infinite Disco, una probada breve de "Get Outta My Way" y "Come Into My World" en el remix de Steve Anderson.

El arranque dejó claro el tono de la velada, con velocidad, mezclas y un repertorio de distintas etapas de su carrera, armado para mantener el ritmo alto.

"¡Buenas noches, Guadalajara! Qué gusto verlos esta noche. Este luchar es maravilloso, me siento muy cerca de todos ustedes. ¡Bienvenidos al Tension Tour!", dijo mientras recibía una ovación que se prolongó varios segundos, con el público de pie aplaudiendo y gritando.

"Es increíble volver a verlos después de tanto tiempo. Muchas gracias por su paciencia", añadió.

El ambiente se sostuvo con "Wow" y "Spinning Around", acompañadas por coros masivos, hasta desembocar en "The Loco-Motion".

En una pasarela que conectaba con el templete principal, Minogue interpretó fragmentos de "Chocolate" e "Into the Blue" a capella.

Un momento emotivo llegó con "Where the Wild Roses Grow", tema que acompañó entregando rosas a varios asistentes cercanos; la más significativa la colocó en manos de un fan que la cámara mostró visiblemente conmovido.

Con "Say Something" abrió un bloque íntimo: la cantó en acústico mientras descendía una bola disco y caía confeti plateado.

"Mis ojos, mi corazón, no pueden creerlo. Esto es hermoso", dijo conmovida. Después retomó la energía con "Supernova", "Real Groove" y "Magic".

Hacia el tramo final el tono cambió con "Confide in Me" y "Slow", interpretadas con luces bajas y percusiones densas, seguidas de "Edge of Saturday Night" en versión extendida. El bloque cerró con "Tension", "Can't Get You Out of My Head" -la más coreada y bailada de la noche- y "All the Lovers".

Tras varios cambios de vestuario y constantes interacciones con el público, llegó el encore. Sonaron entonces "Padam Padam" e "In My Arms" y "Love at First Sight", que cerró el concierto cerca de las 23:00 horas.

La noche en Guadalajara formó parte de la gira en México, que incluyó previamente su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y en el Auditorio Banamex de Monterrey el 26 de agosto.