Intenta suicidarse

Intenta suicidarseLa idol de K-pop Kwon Mina fue rescatada tras un intento de quitase la vida
La actriz y cantante surcoreana Kwon Mina, exintegrante del grupo femenino de K-pop AOA, habría sido rescatada tras intentar quitarse la vida durante el Año Nuevo.
La artista de 32 años generó preocupación luego de publicar el 1 de enero un mensaje en su cuenta de Instagram titulado "Adiós y lo siento", en el que insinuaba intenciones suicidas y describía que atravesaba un profundo estado de angustia emocional.
ENFRENTA TRAUMAS
En la publicación, señaló que no se encontraba mentalmente estable y que seguía afectada por experiencias dolorosas de su pasado, entre ellas traumas relacionados con una presunta agresión sexual ocurrida en 2007, lo que le provocaba una persistente sensación de injusticia.
De acuerdo con reportes internacionales, aproximadamente dos horas después compartió otro mensaje en el que explicó que había sido encontrada justo a tiempo, antes de que la situación se convirtiera en un desenlace fatal. En ese texto relató que perdió el conocimiento y, posteriormente, tanto las publicaciones como su cuenta de Instagram fueron eliminadas.
"Si hubiera pasado solo un poco más de tiempo, realmente habría podido cumplir mi promesa hoy. Pero de repente escuché ruidos y alguien comenzó a sacudirme con fuerza", escribió, según el sitio AllKpop.
OTROS INTENTOS
Mina ya había intentado autolesionarse en 2020, cuando aseguró que su estado emocional estaba relacionado con el acoso que afirma haber sufrido durante su etapa en AOA. Un año después, en 2021, fue hospitalizada tras ser encontrada inconsciente en su domicilio luego de otro intento.
Previo a ese último episodio, escribió en redes sociales: "Hice todo porque realmente me sentía agraviada. Odiaba tanto sentirme injustamente tratada que reuní el valor para hablar, pero al final me destruí a mí misma".
La cantante también relató que estuvo involucrada durante cuatro años en un proceso judicial como víctima de una agresión sexual que le causó lesiones. Aunque la agresión fue reconocida, las lesiones no pudieron comprobarse y, en el primer juicio, el agresor fue declarado no culpable debido a la prescripción del delito.
Asimismo, explicó que vivió momentos especialmente difíciles, pues temía represalias, no quería que su madre se enterara de lo ocurrido y no contaba con recursos económicos para acudir a un hospital, por lo que optó por ocultar la situación. Añadió que desde entonces ha sufrido pesadillas recurrentes.