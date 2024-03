Kristal Silva pensó que la bulimia "la salvaría" del sobrepeso

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de televisión Kristal Silva pudo morirse en su intento de verse "perfecta", la participante del programa "Venga la Alegría" comparte cada que puede su experiencia con la bulimia, un desorden alimenticio que le hizo mucho daño en el pasado, cuando no se aceptaba como era.

Todo inició cuando la originaria de Tamaulipas era una niña, desde entonces, confiesa, comenzaron sus inseguridades, recuerda que se comía 10 tacos de harina, demasiados tomando en cuenta que apenas era una niña: "Era la niña cachetoncita que la pasaba bien", contó a Anette Cuburu en su programa "Anetteando".

Cuando tenía ocho años, un comentario que le hizo su tío, la inquietó "¿Vas a agarrar más?", le dijo, lo que causó dudas en ella, y de ahí comenzó a tomarle más atención a su apariencia física, a verse más en el espejo.

Cuando llegó a la adolescencia empezó con la bulimia: "me prendió un chip malo, el peor en mi vida en tomar la decisión de todo lo que comía a vomitar", recordó, y aseguró que no lo vio en la televisión o lo leyó, sino que a ella se me ocurrió.

Cuando tenía 13 años bajó más de 15 kilos, sin embargo, en ese momento ella no sabía que eso era un problema: "no esperaba ayuda de nadie porque nadie se daba cuenta", recordó, pero los problemas digestivos comenzaron a los 17 años cuando le tuvieron que quitar la vesícula.

A pesar de ello nadie había descubierto su secreto entonces, secreto que le cambió la vida a los 21 años, cuando casi muere.

La bulimia cambio la vida de Kristal Silva

Kristal Silva dejaba la bulimia por lapsos, sin embargo, una vez que volvió a recurrir a ella, a los 21 años, pasó algo diferente, previo a su graduación, y después de comer unos tacos en la calle con su familia, vomitó y sintió una bola en la zona del pecho, por lo que pensó que el implante mamario se le había movido.

La llevaron al hospital, ya se le había dormido el brazo derecho, sufrió una hemorragia en la que perdió dos litros de sangre; en ese momento tuvo que confesar su problema con la bulimia

"Me pude morir por ser perfecta", dijo convencida. A partir de entonces ha compartido su experiencia con jóvenes que al igual que ella participan en concursos de belleza; Kristal Silvia fue parte de Miss Universo 2016, donde formó parte del Top nueve.