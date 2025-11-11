Escena

Celebra sus 70 años con vestido rojo de impacto

Para la ocasión, la celebridad Kris Jenner deslumbró con un vestido rojo intenso con escote strapless, que destacó por su dramatismo y sofisticación
  • Por: El Universal
  • 11 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Celebra sus 70 años con vestido rojo de impacto

Para la ocasión, la celebridad Kris Jenner deslumbró con un vestido rojo intenso con escote strapless, que destacó por su dramatismo y sofisticación. La prenda combina un tejido brillante con una estructura entallada y falda con olanes, que aportan movimiento y fuerza al look.

El color rojo -símbolo de poder, amor y celebración- fue el acento perfecto para una noche que marcó siete décadas de una de las mujeres más influyentes de la cultura pop. Kris completó su look con guantes largos negros y un brazalete Bulgari.

EL MAÑANA RECOMIENDA