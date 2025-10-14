Regresa a México

Después de días de rumores en las redes sociales, Korn, una de las bandas más importantes del metal, confirmó su regreso a los escenarios mexicanos, como parte de su nueva gira por Latinoamérica.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Ocesa y, más tarde, fue confirmada por la banda, quienes se dijeron emocionado por volver al país.

La última vez que la agrupación visitó México fue hace tres años, en 2022, cuando formaron parte del Festival Vive Latino.

Pero antes de llegar a tierras aztecas, los músicos se presentarán en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, hasta ahora con una única fecha en cada país.

La cita será el próximo 19 de mayo de 2026; así que los fans tendrán que ser paciente para ver en vivo a sus músicos favoritos.

Hasta el momento se desconoce el precio de los boletos, pero se revelarán una vez iniciada la venta para fans.