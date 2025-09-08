Brilla en TIFF

El cineasta Rian Johnson estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto la tercera película de su saga de misterio, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Al igual que las dos películas anteriores, Knives Out y Glass Onion, Johnson se acompañó de varias estrellas en el Teatro Princesa de Gales de Toronto para la que ha sido hasta ahora la función más concurrida del certamen.

"Este es mi lugar favorito del mundo", dijo Johnson, recordando los estrenos similares de sus dos primeras películas de misterio durante el primer fin de semana del TIFF.

Wake Up, Dead Man es posiblemente la película de misterio más oscura, intrincada y repleta de estrellas de Johnson hasta la fecha. Incluye mucho del humor que caracterizaron a las dos primeras películas, pero también es más ambiciosamente existencialista.

Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, regresa para un caso de asesinato que involucra a una iglesia local, con temas de verdad, mentira y gracia entrelazados.

Josh O´Connor interpreta a un joven sacerdote llamado Jud Duplenticy, con Josh Brolin como el Monseñor y Glenn Close como una feligresa devota. El reparto también incluye a Mila Kunis, Jeremy Renner, Daryl McCormack, Andrew Scott, Kerry Washington, Thomas Haden Church y Cailee Spaeny.

Wake Up Dead Man se estrenará en cines selectos el 26 de noviembre durante dos semanas antes de empezar a transmitirse en la plataforma el 12 de diciembre.