Kim Kardashian revela secretos de su vida sexual con Pete Davidson

Cada miércoles, "The Kardashians", el nuevo reality de la famosa familia, estrena un nuevo episodio, y, en esta ocasión, fue Kim quien se abrió un poco más acerca de su vida personal y, para ser más precisa, en el ámbito romántico, pues cuando ella y su familia se encontraban filmando la segunda temporada del show seguía a lado de Pete Davidson.

Foto: Instagram.

El capítulo, titulado "We're built for this", narra el regreso de "Kim K" a Hidden Hills, California, luego de emprender un viaje a Milán, Italia, ciudad que visitó a propósito de la semana de la moda en ese país.

Tras su regreso, la celebridad de 41 años confesó que estaba ansiosa de encontrarse con su familia, de la que es muy unida, pues sentía que se había desactualizado por completo de lo que pasaba en la vida de cada una de sus integrantes.

Foto: Instagram.

"Acabo de regresar de Italia y estoy muy emocionada de ver a mi familia y ponerme al día con todos, siento que me he ido por tanto tiempo", expresó, de acuerdo con "Daily Mail".

Por ello, Kim tomó la decisión de acudir a la casa de Kris Jenner, su madre. A su arribo a la mansión de la matriarca de la familia, la estrella de los realitys tuvo la grata sorpresa de encontrarse con su hermana menor, Klhoé Kardashian, pero sobre todo, expresó gran emoción al percatarse de que su abuela, Mary Jo "MJ" Campbell, también se encontraba ahí.

Pero, al parecer, el gusto fue mutuo, pues después de que Kim le indicara que la había extrañado mucho, "MJ", de 88 años, le dijo que había estado pensando mucho en ella.

Tras el efusivo reencuentro entre las Kardashian, todas se sentaron alrededor de la mesa de la cocina para escuchar a Kim, la cual parecía muy ansiosa de hablar de una anécdota en específico, pues de lo primero de lo que habló fue de una "loca" experiencia que había vivido el fin de semana pasado.

Foto: HULU.

La empresaria se dirigió directamente a "MJ" y le contó que ella y Pete se habían hospedado en el Hotel Beverly Hills. En la habitación donde pasaron la noche –detalló- había una chimenea, frente a la que estuvieron conversando un par de horas, hasta que Kim le contó a Davidson que, hace tiempo, su abuela le había dicho que tenía que tener relaciones sexuales delante de una, como alguna vez lo había ello ella en su juventud.

Foto: Instagram.

"Yo estaba como, 'Mi abuela me dijo que realmente vives la vida cuando tienes sexo frente a la chimenea'. Así que tuvimos sexo frente a la chimenea, en tu honor", relató.

Foto: HULU.

Y aunque la noticia provocó una sonrisa en el rostro de "MJ", luego de pensarlo un poco, la abuela de Kim le preguntó si se refería a la chimenea que se encuentra en el vestíbulo del hotel, en la que podrían haber sido observados por otras y otros huéspedes, pero luego de que compartieran una carcajada, la famosa descartó esa posibilidad y agregó: "Qué espeluznante pensar en tu abuela antes de tener relaciones sexuales".

Y aunque, momentos más tarde, Kris y "MJ" le expresaron a Kim el gusto que les producía que saliera con Pete, ya que les parecía un chico muy dulce, espontaneo y divertido, por lo que "encajaba con la familia", luego de nueve meses de relación, la pareja decidió poner fin a su relación en buenos términos.