Detalla su diagnóstico

La temporada 7 del reality "The Kardashians", estrenada hace una semana, comenzó con un episodio impactante para Kim Kardashian, quien reveló que le habían detectado un aneurisma cerebral y lloró al comunicar la noticia a su hermana Kourtney. Ahora, la socialité ofrece más detalles sobre su diagnóstico.

En una entrevista con "Good Morning America" este martes, 28 de octubre, Kim explicó que tuvo que realizarse numerosos estudios cerebrales y aconsejó a sus fanáticos sintonizar el programa la próxima semana, aunque aclaró que "todo salió bien" para ella.

La empresaria dijo que se sometió a un escaneo Prenuvo, una resonancia magnética de cuerpo completo capaz de detectar más de 500 afecciones médicas en una sola sesión, y lo describió como "una buena medida para asegurarse de revisar siempre todo". Además, destacó que la salud es "riqueza" y que se debe ser cuidadoso con lo que uno hace.





¿CÓMO LE FUE DETECTADO?

Durante una revisión de rutina, los médicos le informaron que tenía una protuberancia en las paredes de un vaso sanguíneo. Según la Mayo Clinic, los aneurismas pueden romperse y provocar hemorragias mortales.

Kim señaló que la causa podría estar relacionada con el estrés, especialmente por la preocupación por sus hijos y su exesposo, Kanye West:"Me siento más estresada probablemente porque tengo que proteger a mis hijos. Todos a mi alrededor pueden soportar, pero yo quiero proteger a mis bebés. Ellos van a saber cosas, van a crecer y verán", explicó.

Añadió que su prioridad es garantizar la seguridad de sus hijos frente a los comportamientos impredecibles de su padre. La pareja estuvo casada de 2014 a 2022, y durante ese tiempo dieron la bienvenida a cuatro hijos: North, de 12 años; Saint, de 9; Chicago, de 7; y Psalm. Kim también mencionó que tiene la custodia a tiempo completo, ya que Kanye no ha llamado a los niños en los últimos meses.





LOS SÍNTOMAS

De acuerdo con la Mayo Clinic, la mayoría de los aneurismas no causan síntomas mientras no se rompen, especialmente si son pequeños. Sin embargo, si se rompen, pueden provocar dolores de cabeza intensos y representar una emergencia médica.

Incluso antes de la ruptura, un aneurisma puede presionar los nervios o el tejido cerebral. Los síntomas de un aneurisma roto incluyen náuseas y vómito, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, convulsiones, pérdida del conocimiento y confusión.