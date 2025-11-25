Kika Édgar quiere sanar corazones

Diciembre es el mes del año donde vuelven los sentimientos tristes a algunas personas, tiempo que coincide con el concierto de Kika Édgar, pero ella dice que las canciones que presentará serán como "curitas para el corazón". Diversos especialistas en salud mental coinciden en que el último mes del año florece la "depresión navideña", donde el frío, soledad, tristeza, nostalgia y el abatimiento son factores de riesgo.