Le inquieta envejecer

En una reciente emisión de su podcast "Khloé in Wonder Land", publicada en enero de 2026, Khloé Kardashian abordó uno de los temas que, según ella misma reconoció, más le inquietan: el envejecimiento.

Durante la conversación, la empresaria de 41 años explicó que está dispuesta a someter su cuerpo a la criogenización, un método que busca preservar organismos a temperaturas extremas con la expectativa de ser reanimados en el futuro.

La declaración, que rápidamente generó reacciones, abrió nuevamente el debate sobre los límites de la ciencia, la presión estética y la percepción del paso del tiempo en figuras públicas.

"Tan pronto como puedan congelarme, apúntenme", expresó, al señalar que su decisión parte de una preocupación personal por envejecer.

En el mismo espacio, reconoció que su motivación es principalmente estética y no ocultó su visión práctica del tema: "No me importa el número, puedo tener 104 años, pero si me veo joven, estoy genial".

La criopreservación es una técnica científica que consiste en congelar células, tejidos u organismos a temperaturas con nitrógeno líquido a –196 grados Celsius.