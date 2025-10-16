Terroríficas vivencias

Como salida de una escena de película, Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, aseguró que en una ocasión los hijos que tuvo con la artista la vieron observándolos mientras dormían... con un cuchillo en la mano.

El bailarín hace esta impactante revelación en su próximo libro de memorias You Thought You Knew (Creías que me conocías), cuyo adelanto fue obtenido por The New York Times.

"Algunas noches se despertaban y la veían parada en silencio en la puerta, mirándolos dormir —´¿Ah, ya despertaron?´— con un cuchillo en la mano", escribe Federline, padre de Jayden James y Sean Preston.

Spears y Federline estuvieron casados durante tres años, de 2004 a 2007. El también bailarín afirma que, después de esas noches, Britney se marchaba sin dar explicaciones y que él temió que algo pudiera ocurrir si no intervenía.

SU MIEDO

"Ya es imposible fingir que todo está bien. Desde donde estoy, el reloj avanza y estamos cerca del punto de no retorno. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor miedo es que nuestros hijos terminen recogiendo los pedazos", escribió.

Ante estas declaraciones, un representante de Spears dijo a Page Six que, una vez más, el nombre de la cantante está siendo utilizado con fines económicos, justo después de que terminara el pago de manutención infantil. El portavoz añadió que Britney solo está enfocada en el bienestar de sus hijos y que ya contó su historia en sus propias memorias.