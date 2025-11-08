Lidera nominaciones

Lidera nominacionesKendrick Lamar encabeza postulaciones con nueve menciones, seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut
Kendrick Lamar lidera las nominaciones a los Premios Grammy 2026, anunciadas ayer viernes.
El rapero está nominado a nueve trofeos en la ceremonia de febrero: grabación, canción y álbum del año, marcando la tercera vez que tiene nominaciones simultáneas en esas grandes categorías, así como interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.
LLEVA 22 VICTORIAS
Lamar, quien está disfrutando del éxito del álbum "GNX" del año pasado, tiene 22 victorias en los Grammy y 66 nominaciones. "GNX" es su quinto álbum de estudio consecutivo nominado a álbum del año, algo que ningún otro artista ha logrado. Si gana, será su primera victoria en la categoría. Y será solo el tercer álbum de rap en ganar el premio principal, siguiendo a Outkast en 2004 por "Speakerboxxx/The Love Below" y Lauryn Hill en 1999 por "The Miseducation of Lauryn Hill".
Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor/compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.
Lady Gaga está nominada a canción, grabación y álbum del año, su primera vez recibiendo nominaciones en las tres categorías simultáneamente. También podría obtener posibles victorias en las categorías de interpretación pop solista, álbum vocal pop, grabación pop dance y álbum vocal pop tradicional.
Antonoff está nominado en las categorías de grabación, álbum y canción del año dos veces, por su trabajo con Lamar y Sabrina Carpenter. También está nominado por primera vez a canción de rap. Eso es por "tv off" con Lamar, con la participación de Lefty Gunplay.
Antonoff y Cirkut se enfrentarán en la categoría de productor del año, no clásico. Si Antonoff gana, igualará el récord de Babyface de más victorias en la categoría, con cuatro.
Eso no es todo. Cirkut está nominado tanto a grabación como a canción del año, dos veces, por "Abracadabra" de Lady Gaga y "APT." de Rosé y Bruno Mars, así como a álbum del año y mejor grabación pop dance.
REÑIDA
COMPETENCIA
Además de "Mayhem" de Lady Gaga y "GNX" de Lamar, la categoría de álbum del año se completa con "Man´s Best Friend" de Carpenter, "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny, "Swag" de Justin Bieber, "Let God Sort Em Out" de Clipse, Pusha T & Malice, "Mutt" de Leon Thomas y "Chromakopia" de Tyler, the Creator.
Esta es la primera vez que tres álbumes están nominados tanto a álbum de rap como a álbum del año: "GNX", "Let God Sort Em Out" y "Chromakopia".