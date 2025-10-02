Cambia letra dedicada a Kidman

En medio de sus sorpresiva separación y solicitud formal de divorcio, Keith Urban decidió cambiara la letra de su éxito "The Fighter", de 2016, inspirado en su relación con la actriz Nicole Kidman.

De acuerdo con la revista People, este cambio se hizo viral en un video de un concierto reciente de la estrella de country, durante el cual decidió modificar las referencias que hablaban de la ganadora del Óscar.

En el clip, compartido originalmente por la cantante de country Maggie Baugh en una publicación de Instagram a finales de la semana pasada, se escucha a Urban cantando: "Cuando intenten llegar a ti, Maggie, seré tu guitarrista", en lugar de "Cuando intenten llegar a ti, nena, seré tu luchador".

Diversos reportes indican que ambos viven en casas separadas en Nashville y que la causal de divorcio son "diferencias irreconciliables", según escribió Kidman, de 58 años, en documentos oficiales.