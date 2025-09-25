Niega representante supuesta boda

Un representante de Keanu Reeves terminó con los rumores recientes de que el actor supuestamente se casó hace unos días de forma privada con su actual novia, Alexandra Grant.

De acuerdo con People y US Magazine, la pareja lleva junta desde 2018 y ha mantenido su relación en privado a lo largo de los años. Sin embargo, los fans fueron alertados la semana pasada de que ambos supuestamente se habían unido en matrimonio.

Una página publicó hace unos días que el histrión se había casado con Alexandra. Incluso se citaron supuestos detalles de la ceremonia, a la cual habrían asistido sólo personas cercanas a los dos.

"No es cierto", declaró el representante de Reeves a E! News. "No están casados", añadió de forma tajante.